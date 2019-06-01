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Manisa'da veliler öğrencilerden daha heyecanlıydı

25 dakika önce

Manisa'da veliler öğrencilerden daha heyecanlıydıManisa'da, 16 bin 947 8'inci sınıf öğrencisi, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi.

Manisa'da veliler öğrencilerden daha heyecanlıydı
Manisa'da, 16 bin 947 8'inci sınıf öğrencisi, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Öğrenciler sınavda, aileleri ise çocuklarını beklerken ter döktü.
Manisa'da 16 bin 947 öğrenci 940 salonda sınava girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler dışarıda heyecanlı bir şekilde bekledi. Kimi veliler dua, kimileri gazete ve kitap okuyarak, kimileri ise cep telefonuyla vakit geçirerek sınavın tamamlanmasını bekledi. Okulları gezerek yetkililerden sınavla ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Oturum sonucunda görüştüğümüz öğrenciler genelde sorulardan çok memnun olduklarını, bekledikleri gibi bulduklarını, herhangi bir sürpriz yaşamadıklarını ifade etti. Onların bir anlamda sınav stresini aşmış olması ve sınavda yaptıklarıyla ilişkili mutlu görünmeleri bizleri de mutlu etti. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum diye konuştu. Öğrenci velisi Güzin Yılmaz (42), Oğlumuza destek olmak için buradayız. Bütün sene çalıştılar. Emek verdiler. İnşallah emekleri boşa gitmez dedi. Bir diğer öğrenci velisi Hasan Apaydın (49) ise, En büyük temennimiz başarılı olması. İleride ülkemize, memleketimize faydalı birer evlat olmaları en büyük isteğimiz. Bugün işimizi, gücümüzü bıraktık. Yavrularımızın sınavdan çıkışlarını bekliyoruz. Biz veliler olarak onlardan daha heyecanlıyız diye konuştu.
Manisa'da veliler öğrencilerden daha heyecanlıydı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
LGS, Manisa, Güncel
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