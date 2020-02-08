Manisa'da velilere başarıya giden yol anlatıldı - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla Manisalılar ile bir araya gelen Eğitim Uzmanı ve Psikolog Özkan Şenol, velilere çocuklarının okul ve sınav başarılarını artırabilmenin tüyolarını anlattı.



Eğitim Uzmanı ve Psikolog Özkan Şenol, Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla Manisalılarla buluştu. Öğrencilerin okul ve sınav başarılarını artırmak için velilere tavsiyelerde bulunan Şenol, aile içi iletişim, çocuklarda öz güven geliştirme, sorun çözme becerisi, çocuk ergen psikolojisi gibi konularda bilgiler aktardı. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen konferansa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler'in yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve çok sayıda veli katıldı. Ebeveylerin çocuklarına verdiği en büyük zararın onların eline tablet ve telefon vermek olduğunu kaydeden Şenol "Çocuklarımıza başarıya ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğini öğretelim." dedi.



Okullarda öğrencilere ödev verilmesi taraftarı olduğunu aktaran Şenol, "Çocuklarımızın girecekleri sınavlar öncesinde antrenman yapması çok önemli. Onlar için antrenman yapmak ise deneme sınavları yapmaktır." diye konuştu. Şenol'un kurduğu iletişim ve esprili anlatımı velilerin büyük beğenisini kazandı. Konferansın sonunda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Şenol'a verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür ederek, güç ve kuvvet vermesi için Manisa'nın şifalı Mesir Macunu'ndan hediye etti. - MANİSA