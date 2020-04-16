Manisa'da villada kumar oynayan 13 kişiye para cezası - Son Dakika

Manisa'da villada kumar oynayan 13 kişiye para cezası

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir villada kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir villada kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi. Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, Barış Mahallesi'nde bir villada kumar oynandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, poker kağıtları, yaz boz ve kumar oynamak için dizayn edilmiş masalara el konuldu. Kumar oynadıkları belirlenen 12 şüpheli ve villayı kiralayan D.U'ya kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 lira ceza verildi. Ekipler villanın kapısını da mühürledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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