Maden faciasından sonra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Soma Zafer Spor ve Gençlik Kulübü bünyesinde Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu açıldı.

TFF Kadınlar 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Soma Zafer Spor Kulübü alt yapısında açılan futbol okulunda, Kulüp Başkanı ve aynı zamanda antrenör olan Hakan Arslancan tarafından verilecek futbol eğitimlerine 23 öğrencinin kayıt olduğu belirtildi.

Dünyada dijital ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa Inc'in desteğiyle Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Şanlıurfa, Ordu ve Manisa'da açılan ücretsiz futbol okullarında toplam 208 kız öğrencinin futbol eğitimi alacağı kaydedildi.