Manisa'da Volkan gollerle döndü
05.11.2020 14:28
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda evinde Gümüşhanespor'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlıktan çıkan Volkan Okumak, 402 gün sonra formasına kavuşup attığı 2 golle moral buldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda evinde Gümüşhanespor'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlıktan çıkan Volkan Okumak, 402 gün sonra formasına kavuşup attığı 2 golle moral buldu.
Kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle geçen yıl ekim ayında ameliyat olan 31 yaşındaki gurbetçi 10 numara, Gümüşhanespor filelerine 7 ve 80'inci dakikada bıraktığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Misli.Com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta yedek soyunan Volkan'ın gelecek haftaki Amed Sportif deplasmanında görev alması bekleniyor.
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