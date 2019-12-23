Manisa'da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur kazaları da beraberinde getirdi.

Manisa'da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Meydana gelen iki ayrı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


İlk kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Tarık Mercan (49) idaresindeki 22 BK 789 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolde ters durdu. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Mercan, buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Diğer kaza ise, ilk kaza bölgesine yakın bir mevkide yaklaşık 10 dakika sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine giden Feyyaz Furkan Çelik (24) idaresindeki 64 KS 297 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki sürücü Feyyaz Furkan Çelik ve babası Ahmet Çelik (54) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Uşak, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:34 Kaynak: İHA
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