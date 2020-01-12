Manisa'da yağmur kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da yağmur kazası: 5 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, tarlaya savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Manisa'da yağmur kazası: 5 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, tarlaya savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kula'ya bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Esenyazı Mahallesi yönüne giden Mehmet Özman (39), kullandığı 35 TS 595 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobil sürücüsü  Mehmet Özman ve yanındaki Emine Özman (38), Ramazan Özman (34), Ali Özman (33) ile Alime İrem Özman (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın, Özman ve beraberindekilerin bir yakınlarının cenaze törenine giderken yaşandığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
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