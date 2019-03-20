Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yakalanan 42 Kiloluk Balık, Simav'da Satıldı

Manisa'da Yakalanan 42 Kiloluk Balık, Simav'da Satıldı

2 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk dev yayın balığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde kısa sürede satıldı.

Manisa'da Yakalanan 42 Kiloluk Balık, Simav'da Satıldı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk dev yayın balığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde kısa sürede satıldı.

Simavlı balıkçı Bahri Tumbay, Salihli'deki Demirköprü Barajı'nda 1 metre 20 santimetre uzunluğunda 42 kiloluk yayın balığı yakaladı.Balık, Simav'a getirilerek, satış öncesi balık pazarında teşhir edildi. Vatandaşlar heybeti karşısında şaşkınlık yaşadıkları dev balıkla fotoğrafı çektirmek için adeta yarıştı. Yayın balığı, kilosu 35 liradan satıldı.

Balıkçı Bahri Tumbay, "Balık sezonunun son günü şans yüzümüze güldü. Demirköprü Barajı'nda ağlarımıza takılan dev yayın balığını 5 gün soğuk hava deposunda bekletip, bugün de Simav Balık Pazarı'nda kilosu 35 liradan sattık" dedi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Salihli, Demirköprü Barajı, Simav, Güncel
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