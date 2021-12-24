Manisa'da yaklaşık 7 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Kaçak alkolden ölüm olaylarının artması üzerine denetimlerini artıran emniyet güçleri Manisa'da bir depo ve iş yerine yaptığı baskında 6 ton 975 litre kaçak şarap ele geçirdi. Variller ve 5 litrelik pet şişeler içinde ele geçirilen şaraplara el konulurken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye genelinde meydana gelen kaçak/sahte alkollü içki kullanımına bağlı meydana gelen ölüm olaylarının artmasının engellenmesi amacıyla Manisa genelinde sahte alkollü içki üretim ve dolum yerlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Ş.A.Ö isimli şahsın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'nde kiraladığı depo ve Turgut Özal Mahallesindeki işyerinde kaçak olarak şarap ürettiği tespit edildi. Bugün Cumhuriyet Savcısının talimatı ile depo ve iş yerinde yapılan aramalarda 26 adet varil içerisinde 5 ton 720 litre, 251 adet 5 litrelik pet şişelerde 1 ton 255 litre olmak üzere toplam 6 ton 975 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlanıldı. - MANİSA