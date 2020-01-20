Manisa'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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Manisa'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta yaşanan Aysel Onat'tan (75) haber alamayan yakınları eve geldiler.
Banyoda hareketsiz şekilde yatan Onat'ı gören yakınları polis ve 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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