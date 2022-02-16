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Yamaçtan dereye düşen iki çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yamaçtan dereye düşen iki çocuğu itfaiye kurtardı

16.02.2022 18:53

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yamaçtan dereye düşen iki çocuk yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yamaçtan dereye düşen iki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lalapaşa Mahallesi'nde Spil Dağı'nın eteklerine çıkan 14 yaşlarındaki Abdullah Yiğit ve Pars Sormen, bir vadinin yamaçlarında gezinirken yaklaşık 30 metre yüksekten dereye düştü.

Yardım isteyen çocukların bağırışını duyan Zeynep Akdurak ile Mehmet Usanır'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan çocuklar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralı iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yamaçtan dereye düşen iki çocuğu itfaiye kurtardı
Yamaçtan dereye düşen iki çocuğu itfaiye kurtardı
Yamaçtan dereye düşen iki çocuğu itfaiye kurtardı

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Toros Dağları, Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yamaçtan dereye düşen iki çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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