Son Dakika Haberleri: Manisa'da yangın bir evi kül etti
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Manisa'da yangın bir evi kül etti

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da yangın bir evi kül etti, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye Uğur İnce'ye ait bir evde nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında İnce'nin evin diğer odasında olduğu, yangına müdahale etmek istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.


Öte yandan, evlerinin yanışını izleyen ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Cumhuriyet Caddesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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