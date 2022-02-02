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Manisa'da yangın bir evi kül etti - Son Dakika

Manisa'da yangın bir evi kül etti

02.02.2022 14:20
Manisa'da yangın bir evi kül etti

Manisa'nın Salihli ilçesi Poyraz Mahallesi'nde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Manisa'nın Salihli ilçesi Poyraz Mahallesi'nde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre Poyraz Mahallesi'nde Ali Rıza Sargın'a ait evde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da yangın bir evi kül etti
Manisa'da yangın bir evi kül etti
Manisa'da yangın bir evi kül etti

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yangın bir evi kül etti - Son Dakika


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