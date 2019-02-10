Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yangın Paniği

Manisa'da Yangın Paniği

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde banyodaki şofben kablolarının çıkması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken kısa sürelik panik yaşandı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde banyodaki şofben kablolarının çıkması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken kısa sürelik panik yaşandı.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Karakaş'a ait bir evin banyosundaki şofben kabloları kısa devre yapması nedeniyle tutuştu. Yangın sırasında dışarıda olan ve eve geldiği sırada dumanları fark eden Hasan Karakaş, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evin elektriğini keserek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:13 Kaynak: İHA

Sakarya, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa
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