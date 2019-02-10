Manisa'da Yangın Paniği
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde banyodaki şofben kablolarının çıkması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken kısa sürelik panik yaşandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde banyodaki şofben kablolarının çıkması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken kısa sürelik panik yaşandı.
Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya
Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Karakaş'a ait bir evin banyosundaki şofben kabloları kısa devre yapması nedeniyle tutuştu. Yangın sırasında dışarıda olan ve eve geldiği sırada dumanları fark eden Hasan Karakaş, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evin elektriğini keserek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:13 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binada Can Veren 19 Yaşındaki Şevval, Duvağıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada
Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar