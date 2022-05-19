Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kardeşler hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kardeşler hayatını kaybetti

19.05.2022 09:25

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan 13 yaşındaki iki kardeşin, cansız bedenleri bulundu.

Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (13) isimli kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

İŞ MAKİNELERİ İLE GÖLET SUYU TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.

İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası tek yumurta ikizi olduğu öğrenilen kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Yakuplar, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kardeşler hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kardeşler hayatını kaybetti - Son Dakika
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