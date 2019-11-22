Son Dakika Haberleri: Manisa'da yapılan iki barajın gövde dolgusu tamamlandı
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Manisa'da yapılan iki barajın gövde dolgusu tamamlandı

6 saat önce

Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren iki barajın gövde dolgularının tamamlandığı bildirildi.

Manisa'da yapılan iki barajın gövde dolgusu tamamlandı, System.String[]

Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren iki barajın gövde dolgularının tamamlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gövde dolguları tamamlanan Ahmetli Kelebek Barajı'na bu kış, Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nda ise 2020'nin sonunda su tutulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ahmetli ilçesinde Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin metreküp su tutma hacmi ile Manisa'da inşası süren en büyük baraj olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"24 bin 270 dekar araziye can suyu olacak Kelebek Barajı tamamlanmasıyla, hem bölgedeki verimi artıracak hem de üreticiye farklı ürün seçenekleri sunacaktır. Sulama maliyetlerini de düşürecek barajın bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 14 milyon lira ek gelir sağlaması hedefleniyor."

Aydın, bin 810 dekar araziye can suyu olacak Horzum-Alayaka Barajı ise 740 bin metreküp depolama kapasitesiyle bölge üreticisine yıllık 1 milyon 926 bin lira daha fazla para kazandıracağına işaret ederek, 2020 yılının sonunda su tutulması planlanan barajın, 2021 yılının ortalarında bitirileceğini ifade etti.

Devlet Su İşleri, Alaşehir, Ahmetli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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