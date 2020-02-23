Manisa'da yapılan Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa'da yapılan Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Manisa'da yapılan Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi

7 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen "Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları" oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Manisa'da yapılan Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen "Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları" oynanan final müsabakaları ile sona erdi.


Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonunda, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde 12 farklı ilin katıldığı grup müsabakaları üç gün devam etti. Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlarda; Antalya, Aydın, Afyonkarahisar, Burdur, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere toplam 12 il katılım sağladı.


Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlar gruplarında birinci olan iller; A Grubu birincisi Antalya Özel Başarı Ortaokulu, B Grubu birincisi Denizli Merkez Ortaokulu ve C Grubu birincisi ise Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu oldu.


Yıldız Erkeklerde gruplarında birinci olan iller; A Grubu birincisi Denizli Esat Sivri Ortaokulu,


B Grubu birincisi Aydın Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu ve C Grubu birincisi ise Antalya Özel Alanya Bahçeşehir Koleji Ortaokulu oldu.


Müsabakalar sonunda dereceye giren okulların madalya ve başarı belgeleri Manisa Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Voleybol Manisa İl Temsilcisi Ahmet Dalkıran ve Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından takdim edildi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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