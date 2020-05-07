Manisa'da yaralı angut tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika

Manisa'da yaralı angut tedavi edilerek doğaya salındı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaralı bulunan angut, tedavi edilerek yavrularıyla birlikte doğaya bırakıldı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaralı bulunan angut, tedavi edilerek yavrularıyla birlikte doğaya bırakıldı. İlçe Jandarma Karakolu yakınlarında yaralı bir angut ile 11 yavrusunu gören jandarma personeli, kuşları koruma altına aldı. Görevli jandarma ekiplerince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen angutun kanadından yaralandığı ve uçamadığı tespit edildi. Yaralı kuş, 2 gün süren tedavi ile iyileşince Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden onay alındıktan sonra baraj kenarında doğal ortamına bırakıldı. Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, sağlığına kavuşan anne kuşu, yavrularıyla birlikte doğal ortamıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Köprübaşı Kaymakamı Ahmet Korkmaz, "Doğamızın güzellikleri olan kuşlarımızın ve hayvanlarımızın korunması için çalışıyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor