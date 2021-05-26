Manisa'da yaralı bulunan kukumav kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen yaralı kuş, doğal yaşama geri kazandırılması amacıyla daha sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu