Manisa'da yaralı bulunan kukumav kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaralı olarak bulunan kukumav kuşu, tedavi altına alındı.
İlçe Jandarma ekipleri, devriye esnasında Alanyolu Mahallesi'nde yol kenarında yaralı olarak kukumav kuşu buldu.
Ekipler yaralı baykuşu veteriner hekime götürerek ilk müdahalesini yaptırdı.
Kanadından yaralı olduğu tespit edilen yaralı kuş, doğal yaşama geri kazandırılması amacıyla daha sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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