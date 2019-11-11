Son Dakika Haberleri: Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

Manisa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

Turgutlu PTT'de posta dağıtıcısı Sercan Başboğa, Turan Mahallesi'nde dağıtım yaptığı sırada bir otomobilin altında yaralı halde peçeli baykuş gördü.

Yaralı baykuşu otomobilin altından alarak boş bir arsaya getiren Başboğa, Turgutlu Belediyesi yetkililerine haber verdi.

Turgutlu Belediyesine bağlı veteriner tarafından bulunduğu yerden alınan peçeli baykuşun, tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Turgutlu, Manisa, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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