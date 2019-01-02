Son Dakika Haberleri: Manisa'da, Yaralı Şahin Tedavi Edildi

Manisa'da, Yaralı Şahin Tedavi Edildi

8 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.

Manisa'da, Yaralı Şahin Tedavi Edildi, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.

İlçede bir arazide vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, Kırkağaç Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Belediyeye getirilen şahin, veteriner hekim Volkan İşler tarafından tedavi edildi. Şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yaralı şahinin uzun süre aç kaldığı, bu yüzden bitkin düşüp yaralandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Kırkağaç, Manisa, Güncel
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