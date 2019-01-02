Manisa'da, Yaralı Şahin Tedavi Edildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.



İlçede bir arazide vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, Kırkağaç Belediyesi ekiplerine teslim edildi.



Belediyeye getirilen şahin, veteriner hekim Volkan İşler tarafından tedavi edildi. Şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Yaralı şahinin uzun süre aç kaldığı, bu yüzden bitkin düşüp yaralandığı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar

Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi

Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?