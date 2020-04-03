Manisa'da yardım ödemeleri evlerde yapıldı - Son Dakika

Manisa'da yardım ödemeleri evlerde yapıldı
6 saat önce
Manisa'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.
Manisa'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi" kapsamında bin liralık yardımlar, PTT görevlileri ile jandarma, polis ve bekçiler tarafından evlerine ulaşılan hak sahiplerine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:44 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı