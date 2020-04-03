Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı - Son Dakika

Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı

Yaşlı teyzeden jandarmaya dua

MANİSA - 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri Manisa'da hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Yardım parasını teslim alan yaşlı bir vatandaşın jandarma ekiplerine duası duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında vatandaşlara yapılan bin TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Bugün başlayan ve cumartesi ve pazar günü de devam edecek olan ödemeler vatandaşlara PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

Öte yandan kırsal mahallelerdeki vatandaşlara yardım paralarını Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaştırdı. Jandarma ekiplerinden parasını alan yaşlı bir teyze de tüm insanlığın bu salgından kurtulması için dua etti.