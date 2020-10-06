Manisa'da yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika

Manisa'da yasadışı bahis operasyonu

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yasadışı bahis oynattığı öne sürülen 1 kişi göz altına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Salihli'de yasadışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli H.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada suç unsuru olabileceği değerlendirilen 1 adet bilgisayar ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan soruşturma kapsamında şüpheli H.Ç.'nin hesaplarında yasadışı bahis amacıyla 370 bin lira para transferi yaptığı, yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 187 kişi hakkında da idari yaptırım uygulanması için ilgili çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.