Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı
35 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişileri tespit etti.
İlçede 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, E.T. (44), M.M. (40), M.D. (38) ve K.M. (45) gözaltına alındı.
Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada bahis oynatıldığı belirlenen 2 dizüstü bilgisayar, 2 adet harici bellek, 4 cep telefonu, 4 bilgisayar belleği ve bir tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:24 Kaynak: AA
Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor
Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Son Dakika! İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi