Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

35 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişileri tespit etti.

İlçede 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, E.T. (44), M.M. (40), M.D. (38) ve K.M. (45) gözaltına alındı.

Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada bahis oynatıldığı belirlenen 2 dizüstü bilgisayar, 2 adet harici bellek, 4 cep telefonu, 4 bilgisayar belleği ve bir tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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