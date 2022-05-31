Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

31.05.2022 21:15
Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 280 bin kök haşhaş bitkisine el konuldu.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 280 bin kök haşhaş bitkisine el konuldu.

Köprübaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları çerçevesinde Ragillar Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Mahallede M.K'ya (55) ait 7 bin metrekarelik araziye operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı ekimi yapılan yaklaşık 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Tarlanın sahibi M.K. gözaltına alınırken, yasadışı ekim alanı imha edildi. - MANİSA

Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi
Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Köprübaşı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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