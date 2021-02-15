Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (3) - Son Dakika
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Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (3)

15.02.2021 20:04
Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (3)

TUTUKLANDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Ö.'yü, av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Ö. ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Ö.

TUTUKLANDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, annesi Raz Ö.'yü, av tüfeğiyle vuran babası Süleyman Ö. ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Ö.'yü av tüfeğiyle öldürdükten sonra, kendisini ayağından bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan (22) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),


Kaynak: DHA
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Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da yaşanan aile faciasını gerçekleştiren Hüseyin Ö.'nün çiftin evlatlığı olduğu ortaya çıktı (3) - Son Dakika
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