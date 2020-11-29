Manisa'da yaşlı kadın yanan evinde ölü bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 86 yaşındaki kadın, yanan evinde ölü bulundu.

İstasyon Mahallesi Yayla Sokakta Zeynep Bayram'a (86) ait müstakil evde yangın çıktı.

Komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Yangın söndürülürken, harabeye dönen evde yapılan kontrolde Bayram'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Alzaymır hastası olduğu ve yalnız yaşadığı belirtilen yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.