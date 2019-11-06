Son Dakika Haberleri: Manisa'da yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı
Son Dakika Güncel Manisa'da yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

Manisa'da yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli anne ile oğlunun yaşadığı evden, belediye ekiplerince 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Manisa'da yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli anne ile oğlunun yaşadığı evden, belediye ekiplerince 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokağı'nda zihinsel engelli oğlu T.D. (50) ile yaşayan anne M.D'nin (82) evinden kötü kokular gelmesi üzerine, vatandaşlar belediyeye başvurdu.


Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, M.D'nin evinde karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atık istiflediğini belirledi.

Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, buradan 6 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, aynı evden daha önce de 10 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Teyzemiz bu davranışı zihinsel rahatsızlığı nedeniyle sürekli tekrarlıyor." dedi.

Manisa, Kula, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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