Manisa'da yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftarlık ikramı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi ve yaşlılara iftarlık servisi yapılacağı bildirildi.

Demirci'de Kaymakamlık, Belediye ve hayırseverlerin işbirliği ile ilçedeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi 55 aile için hazırlanan 3 çeşit sıcak, ramazanın ilk günü adreslere teslim edildi.

Demirci Öğretmenevinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler özel kaplarda belediyeye ait araç ve personelle ilgili evlere iftardan önce ulaştırılıyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, bu ramazanda en büyük dualarının salgından kurtulmak olduğunu belirterek, bulaşıcı hastalık nedeniyle toplu iftar programları yapamadıklarına dikkat çekti.

Selçuk, "Bizler de yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda sıcak yemek ulaştırmak için çalışma başlattık. Tespit ettiğimiz tüm bu ailelerin evlerine belediyemiz ekiplerince iftar öncesi 3 çeşit sıcak yemek ulaşacak. Güzel ve bereketli bir ramazan olmasını temenni ediyorum." dedi.