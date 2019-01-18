Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yaylada Mahsur Kalan 2 Teknisyen Kurtarıldı

Manisa'da Yaylada Mahsur Kalan 2 Teknisyen Kurtarıldı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde baz istasyonu şebekesini onarmaya için gittikleri yaylada mahsur kalan iki teknisyen ekiplerin 7 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde baz istasyonu şebekesini onarmaya için gittikleri yaylada mahsur kalan iki teknisyen ekiplerin 7 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Söğütçük Yaylası'ndaki bir gsm şebeke istasyonunun bakım ve onarımı için teknisyen olarak Balıkesir'den gelen İlyas Ermiş ve Mustafa Çevik, dün gündüz saatlerinde Sarıçayır mevkisinde araçlarını park ettikten sonra yürüyerek istasyona ulaştı.

Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden iki teknisyen, karda mahsur kaldı. Çevrede bulunan bir barakaya sığınan teknisyenler, belediyeden yardım istedi.

Bölgeye hareket eden Demirci Belediyesi Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekibi, kar küreme makineleriyle yolları açarak baz istasyonu yakınına kadar ilerledi.

Jandarma ekipleri yerlerini belli etmek için havaya ateş ederken, teknisyenlerle kurulan cep telefonu irtibatı sonucu gönderilen konumun da yardımıyla 7 saat süren çalışma sonucu teknisyenler barakadan kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

Teknisyenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel
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