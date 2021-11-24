Manisa'da yediemin deposundan 26'şar ton kapasiteli 4 LPG tankı çalındı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, yediemin deposundan 26'şar ton kapasiteli 4 LPG tankının çalındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Paşaköy Mahallesi'ndeki bir yediemin deposunun sorumlusu, iş yerinde bulunan LPG dolum tanklarının çalındığını belirterek, jandarmaya başvurdu.

İnceleme sonucu her biri 26 ton kapasiteli 4 LPG dolum tankının yediemin deposunda olmadığı belirlendi.

Yediemin deposunda çalışan bir kişinin ifadesinin alındığı, tankların bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.