Manisa'da "yediveren inciri" hasadı başladı - Son Dakika

Ege'de yılda 7 kez meyve vermesi nedeniyle "yediveren" olarak bilinen erkenci incirin hasadına başlandı.

Turgutlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde hasat için bahçelerine giden üreticiler, topladıkları incirleri alım merkezinde kilogramı 6 ila 11 liradan satıyor.

İlçede yıllık ortalama 5 bin ton üretilen yediveren inciri, daha çok büyükşehirler ve turizm merkezlerine gönderiliyor.

Bu yıl iyi rekoltenin yakalandığını belirten Osmancık Mahallesi Muhtarı ve incir üreticisi Salim Çetin, güzel bir aromaya sahip erkenci incire, giderek artan bir talep olduğunu ifade etti.

Çetin, "İncirimiz erkenci ürün olmasının yanı sıra iri ve kaliteli. Çiftçiler olarak fiyattan ve rekolteden memnunuz." dedi.