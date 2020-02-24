Manisa'da "yediveren" inciri meyveye erken durdu - Son Dakika
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Manisa'da "yediveren" inciri meyveye erken durdu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içinde 7 kez ürün vermesi dolayısıyla "yediveren" denilen incir, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine meyveye durdu.

Manisa'da

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içinde 7 kez ürün vermesi dolayısıyla "yediveren" denilen incir, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine meyveye durdu.

Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Osmancık, Yayla, Güney, Yukarıbozkır ve Irlamaz mahallelerinde yoğun olarak yetiştirilen incir, mayıs yerine şubat ayında meyveye durmaya başladı.

"Yediverendi, sekizveren oldu"


Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye has incirde normalde mayıs ayında başlaması gereken meyvelenmenin şubatta olmasına şaşırdıklarını söyledi.

Erik ve incirlerin olduğu bahçede çalışırken bu durumun dikkatlerini çektiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

" Türkiye'de 273 çeşit incir var. Turgutlu'ya has, yediveren dediğimiz incir haziran-ağustos döneminde 7 kez ürün veriyor. Normal şartlarda haziran ayında hasadına başlıyoruz. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu sene şubat ayında yaprakları olmayan ağaçlarda incirlerimiz olmaya başladı. Sezonunda 7 kez hasat edilmesiyle yediveren dediğimiz incirimiz artık sekizveren inciri oldu."

Osmancık, Kurudere, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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