Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yeğenin Eşini Öldüren Zanlı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'da Yeğenin Eşini Öldüren Zanlı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Manisa'da yeğenin eşini öldüren zanlı için arama çalışmaları devam ediyorMANİSA - Manisa'da yeğeninin eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Manisa'da Yeğenin Eşini Öldüren Zanlı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Manisa'da yeğenin eşini öldüren zanlı için arama çalışmaları devam ediyor

MANİSA - Manisa'da yeğeninin eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birtan A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyinin gelini Güllü Akkuyu ile komşusu Sebahat E.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Birtan A., olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güllü Akkuyu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sebahat E. ise hastaneye sevk edildi. Sebahat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için Saruhanlı İlçe Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İz takip köpekleri ile karadan ve havadan da drone ile başlatılan çalışmalar kapsamında zanlının kaçış yönünde arama çalışmaları devam ediyor. Zanlının kısa sürede yakalanması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa
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