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MANİSA'DA YEM YÜKLÜ TIR YANDI - Son Dakika

MANİSA'DA YEM YÜKLÜ TIR YANDI

20.01.2022 14:45

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.30 sıralarında Denizli- İzmir karayolu Alaşehir Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. 07 APU 322 plakalı hayvan yemi yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar açıldı. Yangın sonrası TIR'da maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Alaşehir, İtfaiye, Yangın, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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