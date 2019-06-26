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Manisa'da yeni mezarlık yeri için çalışma

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yağcılar Mahallesi'nde hizmete sunacağı yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu.

Manisa'da yeni mezarlık yeri için çalışma, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yağcılar Mahallesi'nde hizmete sunacağı yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan 284 bin metrekarelik mezarlık alanında incelemede bulundu. Ali Öztozlu'nun Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ ile birlikte yaptığı incelemesinde Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Yağcılar Mahallesi'ndeki Yağcılar Mezarlığı'nın karşısında bulunan yeni mezarlık alanında incelemelerini yapan Ali Öztozlu, alanının yaklaşık 20 senelik ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Dosyaların hazırlanarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne sunulduğunu belirten Ali Öztozlu, dosyanın kendilerine ulaşmasıyla birlikte çalışmalara hemen başlanacağını belirterek, alanın etrafının çevrileceğini, kilit parke ile bordür çalışması yapılacağını ve ağaçlandırma işlerinin tamamlanacağını kaydetti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
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