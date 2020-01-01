Manisa'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Manisa'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2020 yılının ilk gününde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Manisa'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2020 yılının ilk gününde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Yılbaşı tatilinde aileler, çocuklarıyla kar yağışının keyfini çıkarmak için 1470 rakımlı Akçakertik mevkisine geldi. Kimi aileler burada kar topu oynayarak eğlendi, kimileri de beyaza bürünmüş orman manzarasıyla özçekim yaptı.

İlçe sakinlerinden Hatice Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk gününü karla karşılamak için buraya geldiklerini, eşiyle birlikte kar topu oynayıp tatilin keyfini çıkardıklarını söyledi.


Ahmet Yılmaz ise "Yeni yılın ilk karında arkadaşlarla semaverde çay yapıp, mangal yakmak için burayı tercih ettik. Hava çok güzel, kar da yağıyor. Çok güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.


Bu arada Akçakertik'in yanı sıra Türkmen ve Asitepe mevkilerinde de etkili olan yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.

Karayolları ekipleri, yolları açık tutabilmek için gün boyu kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten yetkililer, hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yılbaşı, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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