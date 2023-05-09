Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 5 yaralı - Son Dakika
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Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 5 yaralı

09.05.2023 22:46

Manisa'nın Soma ilçesinde bir yer üstü maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 5 işçi yaralandı. Göçük altından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 5 işçi toprak altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan işçilerden 4'ü diğer işçiler ve iş makineleri yardımıyla çıkarılırken, 1'i de itfaiye ekiplerince çıkarılarak Soma Devlet Hastanesine sevk edildi.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, 2'sinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Yaralı işçilerin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Darkale, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 5 yaralı - Son Dakika
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