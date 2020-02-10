Manisa'da 'Yerel Ürün Satış Alanı' için ilk adım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 'Yerel Ürün Satış Alanı' için ilk adım - Son Dakika

Manisa'da 'Yerel Ürün Satış Alanı' için ilk adım

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilmesi planlanan 'Yerel Ürün Satış Alanı' oluşturulması amacıyla ilgili kooperatif temsilcileri ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Manisa'da 'Yerel Ürün Satış Alanı' için ilk adım, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilmesi planlanan 'Yerel Ürün Satış Alanı' oluşturulması amacıyla ilgili kooperatif temsilcileri ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki vatandaşların kalkınmasına ve gelirlerinin artmasına yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin ürünlerinin satışının sağlanmasına yönelik faaliyete geçirmeyi planladığı 'Yerel Ürün Satış Alanı' oluşturulması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, üyelerinin çoğunluğunun kadınların oluşturduğu kooperatif temsilcileri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. Toplantıya ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da katıldı. Toplantıya katılanlara verilen bilgilerde, Yerel Ürün Satış Alanı için başvuru evraklarının Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerektiğini bildirildi.


Başvuru dilekçesi ve istenilen evraklar hususunda detaylı bilgiler mahalle muhtarları, ilçe muhtarlık işleri şube müdürlükleri ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü tarafından verildiği toplantıya katılanlara aktarıldı. Yerel Ürün Satış Alanı için yapılacak başvuru sırasında istenilen evraklar ise şu şekilde; İkamet Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3 Adet Vesikalık Fotoğraf, Üreticiler için İl Tarım ve Orman Bakanlığınca tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Arıcı Kayıt Sistemi (AKS) gibi belge/belgeler. Kooperatif üyeleri için Kooperatif Üyelik Belgesi. Kooperatif başvurularında Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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