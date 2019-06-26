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Manisa'da 'Yeşil Kitap Kafe' açıldı

1 saat önce

Sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmek için gençleri tehlikeye sürükleyebilecek her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıkla mücadele eden Yeşilay Derneği Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Kitap Kafe'nin açılışı Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Vali Ahmet Deniz ve protokol...

Manisa'da 'Yeşil Kitap Kafe' açıldı, System.String[]
Sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmek için gençleri tehlikeye sürükleyebilecek her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıkla mücadele eden Yeşilay Derneği Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Kitap Kafe'nin açılışı Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta, Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun tarafından Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Vali Ahmet Deniz ve protokol üyelerine Yeşil Kitap Kafe ile ilgili bilgi verildi.

Kitaplar Vali Deniz'den

Vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan olarak hazırlanan 'Yeşil Kitap Kafe'nin kitapları; okumaya önem veren, her fırsatta bir araya geldiği vatandaşları özellikle de gençleri okumaya yönlendirerek kitap hediye eden, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve onların daha güzel ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirilmelerine yönelik çalışmalara destek veren Vali Ahmet Deniz tarafından verildi.

İkramlar ücretsiz, tek şart kitap okumak

Manisa İkiz Kuleler'de 250 metrekare kapalı, 350 metrekare açık alan da hizmet verecek olan 'Yeşil Kitap Kafe'de kitap okumak şartıyla çay, kahve ve kek ikramı ücretsiz yapılacak. İlerleyen süreçte kafede sinema, tiyatro, söyleşi gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Özellikle geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri madde bağımlılığından uzak tutarak sağlıklı bir nesil oluşturma ve toplumu bilinçlendirme amacıyla Yeşilay Derneği Manisa Şubesi tarafından hazırlanan projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabulü sonrası ortaklaşa yürütülen çalışmalara örnek olabilecek 'Yeşil Kitap Kafe'nin yer tahsisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılırken, kafede çalıştırılacak personel ihtiyacı Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Bürosu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin yarı zamanlı çalıştırılması sonucu karşılanacak. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
Yeşilay, Manisa, Güncel
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