Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hikmet Yılmaz, Köprübaşı, Saraycık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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