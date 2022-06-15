Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

15.06.2022 10:53
Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkiinde bulunan besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz (61), yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hikmet Yılmaz, Köprübaşı, Saraycık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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