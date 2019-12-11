Manisa'da yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan beton yol uygulamasının Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yapabilmesi için asfalt aracı alınmasına onay verildi.

Manisa'da yılın son meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan beton yol uygulamasının Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yapabilmesi için asfalt aracı alınmasına onay verildi.


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 1 adet asfalt serici, 1 adet vabıl silindir, 1 adet toprak silindiri ve 2 adet forkliftin İller Bankası kredisi ile alınabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi gündeme geldi. Madde oybirliğiyle kabul edilirken, konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Beton yol uygulamasının yerli ve uzun ömürlü olduğuna dikkat çeken Başkan Ergün, "Bunu kendi ekipmanlarımızla yapmak için meclisimizde karar aldık. Bu yolların dayanıklılığı 20 yıl olarak hedefleniyor. Ana arter ve grup yollarımızda beton yol uygulamasına devam edeceğiz. Hedefimiz, 2020'de kendi araç ve ekipmanlarımızla 200 kilometre beton yol yapmak" dedi. Başkan Ergün, yaz dönemi satih kaplama hedefini de 600 kilometre olarak belirledi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Meclis üyeleri, yapılan beton yol uygulamasının vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, Başkan Ergün'e teşekkür etti. Vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu ifade eden meclis üyeleri, emeği geçen ekipleri de tebrik etti. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 2020 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı'nın 14 Ocak 2020 Salı, saat 18.00'de yapılması kararıyla birleşime son verildi. - MANİSA

Cengiz Ergün, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
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