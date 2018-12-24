Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

Manisa'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

43 dakika önce

Manisa'da yoğun sis etkili oluyorMANİSA - Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis, etkisini artırarak devam ediyor.

Manisa'da yoğun sis etkili oluyor

MANİSA - Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis, etkisini artırarak devam ediyor. Yer yer 15-20 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.
Manisa'da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler yoğun trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü Manisa'da, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşarken, şehir adeta sisin altında kayboldu.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre yarını yağmurlu geçirecek olan Manisa'da yarın hava sıcaklığının en düşük eksi 1 en yüksek 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Manisa, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Yarışmasının Birincisi Belli Oldu Kanada'da Evsizlere Pizza Dağıtan Türk Gönüllere Taht Kurdu!

25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:07:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yoğun Sis Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]