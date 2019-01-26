Son Dakika Haberleri: Manisa'da Yoğun Yağış

Manisa'da Yoğun Yağış

33 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle kanallardaki su seviyesi normalin üzerine çıktı.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle kanallardaki su seviyesi normalin üzerine çıktı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan yağmur, kanallardaki su seviyesinin taşma noktasına gelmesine neden oldu. İlçe yakınından geçen kanalın sel suyuyla dolması çiftçileri tedirgin etti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanalların yaz aylarında temizlendiğini belirterek, "Kanallarımızda yaz aylarında temizleme yaptık. Daha önce ilçeye su basmaktaydı. Sel baskını olmaması için önlemlerimizi aldık. Bu arada meteorolojiden gelen uyarıları da dikkate alarak halkımıza anonsla uyarılarda bulunduk. Kanallardan sel suyu ağzına kadar aktı ama zarar görmedik." ifadesini kullandı.

Kanaldaki yüksek su seviyesini merak eden vatandaşlar da köprülerin üzerinden sel sularını izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Ekonomi
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