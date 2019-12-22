Manisa'da yol bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Olumsuz hava koşullarına rağmen yol bakım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Hatıplar ve Şatırlar Mahallesi arasında yol genişletme ve şarampol temizliği gerçekleştirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol bakım çalışmalarına kış mevsiminde de ara vermedi. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekipler, Saruhanlı ilçesi Hatıplar ve Şatırlar Mahallesi arasında yol genişletme, şarampol temizliği gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşullarına karşın özveriyle çalışan ekipler, şarampol temizliği ve genişletme çalışmasıyla iki mahalle arasında ulaşımı daha güvenli hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Sorumlusu Göksel Topçu, Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer İkizce, Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu da çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA