Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca üzüm bağına devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.
O.H'nin (56) kullandığı 16 BFB 68 plakalı otomobil, Alaşehir- Salihli kara yolu Kavaklıdere mevkisinde önüne köpek çıkması sonucu kontrolden çıkarak bağa devrildi.
Kazada yaralanan sürücüyle eşi F.H. (57) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil üzüm bağına devrildi - Son Dakika