Son Dakika Haberleri: Manisa'da yolcu minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Manisa'da yolcu minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

11 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'da yolcu minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçe otogarında Sabahattin E'nin (61) kullandığı 45 BB 190 plakalı yolcu minibüsü, manevra yaptığı sırada Naciye Gönültaş'a (81) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gönültaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:05 Kaynak: AA
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