Manisa'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:22 Kaynak: AA
Alaşehir yönünden Kiraz ilçesine giden Mustafa Oral yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen İsmail Yılmazer'in kullandığı 35 DOU 17 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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