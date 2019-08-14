Son Dakika Haberleri: Manisa'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Manisa'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

59 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alaşehir yönünden Kiraz ilçesine giden Mustafa Oral yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen İsmail Yılmazer'in kullandığı 35 DOU 17 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:22 Kaynak: AA
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