Manisa'da Yolcu Otobüsü Yandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Zonguldak-Marmaris seferini yapan Emrah Akgün (48) yönetimindeki 54 H 0668 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Manisa Çevre Yolu'nun Horozköy Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Otobüsün arkasından çıkan dumanı gören sürücü Akgün, aracı Horozköy Caddesi'ne çekerek yolcuları tahliye etti.



Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yangın söndürüldü.



Yolcular başka bir otobüsle gidecekleri güzergaha gönderildi.

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